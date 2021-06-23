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الشؤون الإسلامية تعيد فتح 9 مساجد بعد إغلاقها بسبب كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 9 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 9 حالات إصابة بفيروس ، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 137 يوماً 1636 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي ثلاثة مساجد في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، ومسجد واحد في كل من مناطق القصيم والباحة والحدود الشمالية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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