أمانة جدة تواصل تنفيذ 7 مشاريع لتصريف الأمطار

أكدت أمانة محافظة تواصل الأعمال في تنفيذ 7 مشاريع لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تقدر بـ 765 مليونا و 451 ألف ريال، التي تأتي في إطار مشاريع المبادرات ضمن رؤية المملكة 2030.

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان الزهراني، أن مشاريع مبادرات تصريف الأمطار الجاري تنفيذها تشمل : (مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام (UP03) - مشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام - مشروع حي المنار - مشروع طريق الحرمين بحي النخيل - مشروع حي التيسير - مشروع حي الأصالة - بالإضافة لمشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في الشوارع المتضررة بمدينة جدة).

وأشار إلى أن الأمانة أكملت خلال الفترة الماضية تنفيذ ستة مشاريع لتصريف مياه الأمطار ضمن المرحلة الأولى والتي شملت: (مشروع المواقع الحرجة بإجمالي 30 موقعا - مشروع حي الواحة - مشروع محطة الرفع لنفق السلام - مشروع ميدان السارية - مشروع نفق الأمير ماجد مع شارع حراء - ميدان الكرة الأرضية)، وتضمنت المشاريع إنشاء أنابيب بأطوال تجاوزت الـ 61 ألفا و 500 متر وتركيب 623 منهولا و 876 مصيدة أمطار بجانب تركيب 191 أنبوب دفع نفقي.