مكة والمدينة وينبع الأعلى حرارة في المملكة

أما نسبة الرطوبة فقد سجلت جازان أعلى نسبة رطوبة بلغت 85 أما المدينة المنورة والعلا ورفحا، فكانت الأقل نسبة رطوبة حيث بلغت 20.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع أن يستمر الطقس شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، مكة المكرمة والمدينة المنورة وعودة تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.
كما يستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان ،عسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة.
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