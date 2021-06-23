هل يجب تلقي لقاح كورونا كل عام؟ متحدث الصحة يُجيب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على سؤال موجه له بشأن ما إذا كان أخذ جرعتين من اللقاح يعطي للشخص حصانة دائمة ضد كورونا أم يجب أن يتلقى اللقاح كل عام؟

لقاح كورونا والتحورات الجديدة:

وقال الدكتور محمد العبدالعالي، ردًا على السؤال: “الحديث عن جرعة ثالثة أمر مبكر، ولكنها يمكن أن تكون جرعة منشطة متطورة أي جرعة يتم تطويرها لتواكب التحورات السريعة للفيروس”.

وأضاف: “كل هذه أمور تدرس من قبل لجان علمية وبحثية حول العالم تدرس هذا الأمر، وهو أمر متوقع وليس من المستغرب إذا استمر الفيروس عامًا أو اثنين، أن يأخذ الشخص منشطة إضافية مطورة، خاصة إننا في مرحلة تشهد مرحلة من التحورات”.

جرعات لقاح كورونا:

وتابع:” نحن لم نصل لمرحلة قوية من المناعة فالانتقال لا زال نشطًا، يجب أن تقوى المناعة ويقف الانتقال، هنا لا يكون تطوير جرعات إضافية أمرًا هامًا”.

وأكمل: “اليوم يجب التركيز على أهدافنا بالإسراع في إعطاء الجرعة الأولى يليه تعزيز ذلك بالجرعة الثانية في أسرع وقت ممكن”.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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