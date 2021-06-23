جامعة الإمام تفتح باب التقديم للدبلومات العليا في الإعلام المتخصص

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-23

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بعمادة الدراسات العليا وبالتعاون مع كلية الإعلام والاتصال فتح باب التقديم للدبلومات العليا في الإعلام المتخصص وذلك بدءاً من 17 ذو القعدة الجاري إلى 4 / 12 / 1442هـ.

خطوات وشروط التقديم:

وأوضحت الجامعة أن التقديم سيتاح على موقع العمادة الإلكتروني في التخصصات التالية: (الإعلام الاقتصادي، الإعلام السياسي، الإعلام العسكري، الإعلام الصحي، الإعلام الرياضي، الإعلام السياحي، الإعلام التربوي)، على أن يكون المتقدم/ المتقدمة حاصلا على درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد, مبينة أن رسوم البرنامج 30.000 ريال.

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