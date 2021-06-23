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التواصل الحكومي يحذر قائدي المركبات: حوادث المشاة لا ينجو منها أحد
بسبب سرعة القيادة داخل المدن
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر مركز التواصل الحكومي من مخاطر زيادة السرعة أثناء قيادة السيارات بالقول: زيادة يسيرة في السرعة زيادة مخيفة في الوفاة”.
التواصل الحكومي يشدد على الالتزام بالسرعة المقررة:
وأضاف المركز خلال مقطع فيديو توضيحي رصد مخاطر زيادة السرعة: “احتمالية الوفاة حين وقوع حوادث للمشاة داخل الأحياء السكنية بحسب سرعة قيادة السيارات لا ينجو منها أحد”.
وتابع: “قد ينجو شخص من بين 10 أشخاص باحتمالية ضعيفة وقد ينجو شخصان من بين 10 أشخاص أيضًا باحتمالية ضعيفة”.
ونوه المركز بأنه قد ينجو 7 أشخاص من بين 10 أشخاص، وقد ينجو 9 أشخاص من بين 10 أشخاص، مشددًا على الالتزام بسرعة 30 كلم بالساعة في تلك المناطق.
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