تعليق تداول سهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات لمدة ساعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت السوق المالية – تداول – تعليق تداول سهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات في السوق ابتداءً من الساعة 15: 01 مساءً وحتى الساعة 15: 02 مساء اليوم الأربعاء 13/11/1442 هـ الموافق 23/06/2021 م.

سبب تعليق تداول سهم شركة المعمر

وقالت السوق المالية في بيان لها إن ذلك بناءً على طلب الشركة وفقًا لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تمهيدًا للإعلان عن حدث جوهري، علمًا بأن فترة صيانة الأوامر ستبدأ الساعة 45: 01 مساءً.

التطور الجديد بشأن سهم المعمر

وقالت الشركة في بيان لها إنها تعتزم الدخول كمساهم مؤسس مع ائتلاف مكون من عدة كيانات تجارية لتأسيس بنك رقمي في المملكة العربية السعودية متوافق مع الشريعة الإسلامية.

وتابعت: بالإشارة إلى إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات ( إم أي إس) المنشور على موقع تداول بتاريخ 2-7-1442 هـ الموافق 14-2-2021م، عن الدخول كمساهم مؤسس مع ائتلاف مكون من عدة كيانات تجارية لتأسيس بنك رقمي في المملكة العربية السعودية متوافق مع الشريعة الإسلامية.

تعلن شركة المعمر لأنظمة المعلومات ( إم أي إس ) عن موافقة مقام مجلس الوزراء الموقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله على منح الترخيص اللازم للبنك السعودي الرقمي والذي ساهمت فيه شركة المعمر لأنظمة معلومات ( إم أي إس) بمبلغ 25 مليون ريال سعودي، كمؤسس ضمن ائتلاف مكون من عدة كيانات تجارية برأس مال قدره 1,5 مليار ريال سعودي

وأفادت أنه بصدور موافقة مجلس الوزراء سيعمل البنك المركزي على استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة.

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