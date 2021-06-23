محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021، تسجيل 1253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 478135 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1043 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 459091 حالة ولله الحمد. وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7716 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11328 والحالات الحرجة 1472 حالة. "الصحة": تسجيل 1253 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1043 خلال الـ24 ساعة الماضية عبدالله البرقاوي الخليج 365 2021-06-23 أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021، تسجيل 1253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 478135 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1043 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 459091 حالة ولله الحمد. وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7716 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11328 والحالات الحرجة 1472 حالة. 23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442 03:38 PM أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021، تسجيل 1253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 478135 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1043 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 459091 حالة ولله الحمد. وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7716 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11328 والحالات الحرجة 1472 حالة. ، "الصحة": تسجيل 1253 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1043 خلال الـ24 ساعة الماضية ،

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