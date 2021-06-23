، أمانة الشرقية تغلق 24 منشأة وسط مدينة الدمام ،

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نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 213 جولة رقابية شاملة على المنشآت التجارية في وسط مدينة الدمام، أسفرت عن إغلاق 24 منشأة صحية وتجارية مخالفة، وإزالة مباسط عشوائية، ومصادرة 27 كيلوجراماً من الأغذية.
وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات تأتي لإحكام الرقابة والتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والأسواق والمراكز، الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، واشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي والرقابي، وتفعيل مبادرة "ممتثل".
من جهة أخرى، رصدت الأمانة 27 مخالفة على مباني تحت الإنشاء في عدد من أحياء محافظة الخبر، في إطار الجهود، لمتابعة المباني والمنشآت قيد الإنشاء للتأكد من الالتزام برخصة البناء وتطبيق المخططات المعتمدة والحد من مخالفات البناء بأنواعها.
وتم ردم 15 تجمعاً مائياً في حي الصواري بالعزيزية، بعد أن جرى حصر جميع أماكن التجمعات المائية مع تحديد مساحاتها ونسبة العمق فيها، وأعدادها، في حملة تهدف للحفاظ على جمال محافظة الخبر ونظافة الأماكن العامة فيها.أمانة المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية تغلق 24 منشأة وسط مدينة الدماموكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-23
نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 213 جولة رقابية شاملة على المنشآت التجارية في وسط مدينة الدمام، أسفرت عن إغلاق 24 منشأة صحية وتجارية مخالفة، وإزالة مباسط عشوائية، ومصادرة 27 كيلوجراماً من الأغذية.
وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات تأتي لإحكام الرقابة والتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والأسواق والمراكز، الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، واشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي والرقابي، وتفعيل مبادرة "ممتثل".
من جهة أخرى، رصدت الأمانة 27 مخالفة على مباني تحت الإنشاء في عدد من أحياء محافظة الخبر، في إطار الجهود، لمتابعة المباني والمنشآت قيد الإنشاء للتأكد من الالتزام برخصة البناء وتطبيق المخططات المعتمدة والحد من مخالفات البناء بأنواعها.
وتم ردم 15 تجمعاً مائياً في حي الصواري بالعزيزية، بعد أن جرى حصر جميع أماكن التجمعات المائية مع تحديد مساحاتها ونسبة العمق فيها، وأعدادها، في حملة تهدف للحفاظ على جمال محافظة الخبر ونظافة الأماكن العامة فيها.
23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
03:33 PM
رصد 27 مخالفة لمبانٍ تحت الإنشاء في الخبر
نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 213 جولة رقابية شاملة على المنشآت التجارية في وسط مدينة الدمام، أسفرت عن إغلاق 24 منشأة صحية وتجارية مخالفة، وإزالة مباسط عشوائية، ومصادرة 27 كيلوجراماً من الأغذية.
وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات تأتي لإحكام الرقابة والتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والأسواق والمراكز، الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، واشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي والرقابي، وتفعيل مبادرة "ممتثل".
من جهة أخرى، رصدت الأمانة 27 مخالفة على مباني تحت الإنشاء في عدد من أحياء محافظة الخبر، في إطار الجهود، لمتابعة المباني والمنشآت قيد الإنشاء للتأكد من الالتزام برخصة البناء وتطبيق المخططات المعتمدة والحد من مخالفات البناء بأنواعها.
وتم ردم 15 تجمعاً مائياً في حي الصواري بالعزيزية، بعد أن جرى حصر جميع أماكن التجمعات المائية مع تحديد مساحاتها ونسبة العمق فيها، وأعدادها، في حملة تهدف للحفاظ على جمال محافظة الخبر ونظافة الأماكن العامة فيها.
، أمانة الشرقية تغلق 24 منشأة وسط مدينة الدمام ،
المصدر : الخليج 365
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