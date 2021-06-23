محمد بن مسعود - الدمام - يهدف إلى إيصال رسالة الحرمين الشريفين التوعوية أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال برنامج "إضاءات فكرية بلغتك". وقال مدير إدارة الأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام الشيخ علي النافعي: هذا البرنامج يهدف إلى إيصال رسالة الحرمين الشريفين التوعوية. وأضاف: البرنامج يختص بتعزيز جوانب الأمن الفكري ونشر الوسطية والاعتدال ومواجهة الانحرافات الفكرية من خلال الرسائل التوعوية باللغات العالمية التي يزخر بها النتاج الفكري والعلمي للرئاسة والمتمثلة في الإصدارات والخطب والدروس والدورات.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رئاسة الحرمين تطلق برنامج "إضاءات فكرية بلغتك" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-23 أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال برنامج "إضاءات فكرية بلغتك". وقال مدير إدارة الأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام الشيخ علي النافعي: هذا البرنامج يهدف إلى إيصال رسالة الحرمين الشريفين التوعوية. وأضاف: البرنامج يختص بتعزيز جوانب الأمن الفكري ونشر الوسطية والاعتدال ومواجهة الانحرافات الفكرية من خلال الرسائل التوعوية باللغات العالمية التي يزخر بها النتاج الفكري والعلمي للرئاسة والمتمثلة في الإصدارات والخطب والدروس والدورات. 23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442 03:31 PM يهدف إلى إيصال رسالة الحرمين الشريفين التوعوية يهدف إلى إيصال رسالة الحرمين الشريفين التوعوية أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال برنامج "إضاءات فكرية بلغتك". وقال مدير إدارة الأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام الشيخ علي النافعي: هذا البرنامج يهدف إلى إيصال رسالة الحرمين الشريفين التوعوية. وأضاف: البرنامج يختص بتعزيز جوانب الأمن الفكري ونشر الوسطية والاعتدال ومواجهة الانحرافات الفكرية من خلال الرسائل التوعوية باللغات العالمية التي يزخر بها النتاج الفكري والعلمي للرئاسة والمتمثلة في الإصدارات والخطب والدروس والدورات. ، رئاسة الحرمين تطلق برنامج "إضاءات فكرية بلغتك" ،

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