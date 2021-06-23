، "الصناعة": إصدار 59 ترخيصاً صناعياً جديداً.. الشهر الماضي ،

محمد بن مسعود - الدمام - توظيف أكثر من 4 آلاف سعودي.. تعرف على بقية المؤشرات

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 59 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر مايو الماضي، برأس مال يبلغ 532 مليون ريال، في حين بلغت المصانع التي بدأت الإنتاج خلال المدة نفسها قرابة 33 مصنعاً.

وأكد تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية أن 97% من إجمالي التراخيص الصناعية الصادرة كانت ذات استثمار وطني، في حين شكلت المصانع الصغيرة قرابة 75% من التراخيص الجديدة، فيما تصدر نشاط صنع المنتجات الغذائية التراخيص الجديدة الصادرة بنسبة 17% من إجمالي التراخيص الصادرة خلال مايو الماضي، وكانت منطقة الرياض الأبرز بعدد 22 رخصة صناعية خلال الشهر، وتلتها المنطقة الشرقية بعدد 12 رخصة.

وبخصوص عدد الوظائف التي أوجدها القطاع الصناعي خلال الشهر الماضي كشف المركز الوطني للمعلومات الصناعية عن أنه تم توفير 6753 فرصة وظيفية بنسبة توطين تصل إلى 60%، حيث بلغ عدد وظائف السعوديين خلال هذا الشهر 4320 وظيفة.

وأشار التقرير إلى أن 33 مصنعاً بدأت الإنتاج خلال شهر مايو 2021م، برأس مال يقدر بـ 1.229 مليار ريال، في حين كان نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن الأبرز في المصانع التي بدأت الإنتاج بعدد 6 مصانع.

وتصدرت مكة المكرمة بعدد 15 مصنعا بدأ الإنتاج خلال المدة نفسها، فيما شكلت المصانع الصغيرة التي بدأت الإنتاج خلال هذه المدة 76% من الإجمالي، وكذلك 97% من إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج كانت مصانع ذات استثمار وطني.

وبيّن تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية أن عدد المنشآت الصناعية القائمة بنهاية شهر مايو قد وصل إلى 10.070 مصنعاً، وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات فيها ما يتجاوز 1.134 تريليون ريال.

يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري أهم المؤشرات لحركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، وحجم الوظائف التي يجذبها القطاع.وزارة الصناعة والثروة المعدنية