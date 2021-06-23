شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 100 لوحة إعلانية مخالفة بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها جهودها لتحسين المشهد الحضري داخل النطاق العمراني والقضاء على مظاهر التشوه البصري بإزالة أكثر من 100 لوحة إعلانية وملصق مخالف، كما تمت إزالة أعشاب نمت بصورة عشوائية على مساحة تقارب 600م2 في عدد من الأحياء.

وأكد المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن الأمانة مستمرة في أعمال تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، من خلال الحملات الميدانية التي تنفذها الفرق المختصة لإزالة اللوحات الدعائية المخالفة والعشوائية والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، بالإضافة إلى أعمال النظافة ورفع المخلفات والأنقاض.