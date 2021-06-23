شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / الحج : إتاحة باقات الحج إلكترونيًا للمقبولين .. الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج، المهندس هشام عبدالمنعم سعيد، ان الموقع الإلكتروني سيتيح للمقبولين لآداء فريضة الحج استكمال الاجراءات في شراء الباقات المتاحة الساعه ١ ظهراً من يوم الجمعة الموافق ١٥ ذو القعدة.

وأوضح أن معايير الاختيار تراعى من لم يسبق له الحج مطلقاً و من لم يحج منذ أكثر من ٥ سنوات كما تعمل معايير الاختيار على مراعاة السن تنازلياً ابتداءً من هم في عمر 65 سنة، مؤكداً ان طلبات الراغبين لأداء فريضة الحج تجاوزت 540 ألف طلب .