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نقلت قناة "تي في برس" الإيرانية عن مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، أن "السلطات أحبطت محاولة تخريب استهدفت مبنى تابعاً لمنظمة الطاقة الذرية".
من ناحيتها، ذكرت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية "إيريب نيوز" على موقعها الإلكتروني، أن "عملية تخريب ضد أحد مباني منظمة الطاقة الذرية فشلت، ولم تتسبب بأي ضرر مالي أو بشري"، دون تقديم تفاصيل إضافية.
واتهمت إيران، "إسرائيل" بشن عدة هجمات على منشآت مرتبطة ببرنامجها النووي واغتيال علمائها النوويين خلال السنوات الماضية، ولم تنف "إسرائيل" أو تؤكد صحة الاتهامات.
دون تفاصيل.. إيران تعلن إحباط استهداف مبنى يرتبط ببرنامجها النوويصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-23
نقلت قناة "تي في برس" الإيرانية عن مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، أن "السلطات أحبطت محاولة تخريب استهدفت مبنى تابعاً لمنظمة الطاقة الذرية".
من ناحيتها، ذكرت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية "إيريب نيوز" على موقعها الإلكتروني، أن "عملية تخريب ضد أحد مباني منظمة الطاقة الذرية فشلت، ولم تتسبب بأي ضرر مالي أو بشري"، دون تقديم تفاصيل إضافية.
واتهمت إيران، "إسرائيل" بشن عدة هجمات على منشآت مرتبطة ببرنامجها النووي واغتيال علمائها النوويين خلال السنوات الماضية، ولم تنف "إسرائيل" أو تؤكد صحة الاتهامات.
23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
02:16 PM
"إيريب نيوز" أشارت إلى أنه لم يتسبب في أي ضرر مالي أو بشري
نقلت قناة "تي في برس" الإيرانية عن مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، أن "السلطات أحبطت محاولة تخريب استهدفت مبنى تابعاً لمنظمة الطاقة الذرية".
من ناحيتها، ذكرت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية "إيريب نيوز" على موقعها الإلكتروني، أن "عملية تخريب ضد أحد مباني منظمة الطاقة الذرية فشلت، ولم تتسبب بأي ضرر مالي أو بشري"، دون تقديم تفاصيل إضافية.
واتهمت إيران، "إسرائيل" بشن عدة هجمات على منشآت مرتبطة ببرنامجها النووي واغتيال علمائها النوويين خلال السنوات الماضية، ولم تنف "إسرائيل" أو تؤكد صحة الاتهامات.
، دون تفاصيل.. إيران تعلن إحباط استهداف مبنى يرتبط ببرنامجها النووي ،
المصدر : الخليج 365
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