، 100 شاب يعلنون إقلاعهم عن التدخين ببحرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد استماعهم لبرنامج تعريفي قدمه فريق "كفى"

أعلن 100 شاب بمحافظة بحرة بمنطقة مكة المكرمة، الإقلاع عن التدخين، وذلك بعد استماعهم للبرنامج التعريفي الذي قدمه فريق جمعية "كفى"، والذي بين حجم الأضرار التي يسببها التدخين وكافة مشتقات التبغ.

وبيّن مدير جمعية "كفى" ببحرة، الدكتور محمد عبيسان العتيبي، أن الجمعية أقامت معرضاً توعوياً بمكتب وزارة الرياضة بالمنطقة شهد إقبالاً كبيراً من الزوار.

وأشاد "العتيبي" بالدور الكبير الذي لعبه مكتب وزارة الرياضة عبر البرنامج التطوعي للتوعية بأضرار التبغ، موضحاً أن التعاون بين "كفى" وكل الجهات الحكومية والأهلية يساعد في تقليل أعداد متعاطي التبغ، وحفظ الأرواح من أضرار هذه السموم.

وكانت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات ببحرة قد اختتمت برنامجها التثقيفي نقي، بتوزيع الهدايا وبطاقات العلاج المجانية لـ100 شاب أقلعوا عن التدخين.

يُذكر أنه في ختام الفعالية كرم مكتب وزارة الرياضة بمكة المكرمة فريق "كفى" على الدور الذي قام به لنجاح فعالية البرنامج التطوعي للتوعية بأضرار التبغ.