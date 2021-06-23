، "العتيبي" يفتتح المرحلة السابعة ‫لجسر وادي رنية ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن مشروع استكمال ازدواج طريق ‫"الخرمة- رنية"

افتتح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد بن سباح العتيبي، الحركة المرورية على ‫جسر وادي رنية، ضمن مشروع استكمال ازدواج طريق ‫"الخرمة- رنية" في مرحلته السابعة بالمسار الأيمن.

يأتي ذلك استكمالاً لما تقوم به وزارة النقل من مشاريع تنموية بمنطقة مكة المكرمة، ويشرف على أدائها وتسريع وتيرة إنجازها فرع الوزارة بالمنطقة على مراحل عده، بعضها تم إنجازه، والبعض يجري العمل فيه.

وتهدف زيارات "العتيبي" إلى الإشراف على سير العمل، والوقوف شخصياً على متطلبات الأهالي، وكل ما يخدم المصلحة العامة.