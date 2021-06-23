توزيع أكثر من 15 مليون عبوة ماء زمزم بالمسجد الحرام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-23

متابعات الخليج 365 - واس

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منذ عودة العمرة أكثر من ١٥ مليون عبوة ماء زمزم، وتوفير الروبوت الذكي لتوزيع عبوات ماء زمزم.

روبوت الذكي:

وأوضح وكيل إدارة سقيا زمزم للشؤون الميدانية بالمسجد الحرام بدر اللقماني أن تقنية الروبوت الذكي تقوم على توزيع عبوات ماء زمزم بدون تدخل بشري، ‏حرصاً من إدارة سقيا زمزم على توزيع عبوات ماء زمزم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة بيت الله الحرام، مبيناً أن الروبوت يقوم بتوزيع 30 عبوة في الجولة الواحدة والتي تستغرق 10 دقائق، ‏بساعات عمل للروبوت تستمر لمدة ثمانية ساعات، ويتميز بالوقوف لمدة 20 ثانية فقط لأخذ عبوة ماء زمزم، وحاصل على عدة شهادات منها براءة الاختراع، والشهادة الأوروبية cs.

عمل على أوسع نطاق:

وأضاف اللقماني أن العمل جاري على تشغيل الروبوت على أوسع نطاق داخل المسجد الحرام، إضافة إلى خدمة الحقائب والأسطوانات المحمولة، ونسعى لتوفير أعلى معايير السلامة والجودة لقاصدي المسجد الحرام، وتطبيق أعلى المعايير في تحقيق الجودة الصحية من حيث أخذ عينات يومية وفحصها في مختبرات الإدارة للتأكد من سلامتها، ومن ثم يتم فحص جميع العبوات قبل دخولها للمسجد الحرم للتأكد من سلامتها وخلوها من أي شوائب أو جراثيم”، مبيناً بأن العمل جاري على وضع صنابير تعمل بالاستشعار دون اللمس في المشربيات .



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