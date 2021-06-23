رئيس جامعة حفر الباطن لجمعية تراؤف: عملكم احترافي ومهني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-23

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

زار رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح بن مفلح آل صقر وعدد من منسوبي الجامعة، جمعية تراؤف لرعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن، حيث اطلع خلال زيارته على ما تقدمه الجمعية من برامج وأنشطة وخدمات تنموية وتعليمية وتربوية، كما اطلع على برامج ومستهدفات ومناشط الأقسام الجامعية والتنموية التي تستهدف طلاب وطالبات المرحلة الجامعية.

احتراف ومهنية:

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود التي تبذلها الجمعية ومدى الاحتراف والمهنية العالية التي تدار بها أعمالها، مشيرًا إلى دور الجامعة المجتمعي وسعيها لمد جسور التعاون مع كافة الجهات بما يضمن تكامل الأدوار وصولاً لتحقيق أفضل النتائج والاستفادة من الخبرات والمقدرات المتاحة.

منح الفرص التعليمية:

وأشار الدكتور آل صقر إلى أن الجامعة تسعى دومًا لتكون شريكاً استراتيجياً في التنمية البشرية وتدعم منح الفرص التعليمية بما يتوافق مع إمكانياتها البشرية والمادية، كما تم خلال الزيارة بحث مذكرة التفاهم القائمة بين الطرفين ومناقشة سبل تطويرها ورفع مخرجاتها.

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