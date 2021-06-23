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ضبطت الفرق الرقابية ببلدية أجياد بمكة المكرّمة خلال حملة قامت بها من أجل ضمان سلامة وصحة الجميع وحرصها على عدم تشويه المنظر العام؛ مجموعة من المباسط العشوائية تستخدم لبيع الوجبة الشعبية "السيرية" في شارع جرهم ضمن النطاق الإشرافي لها.
وأوضحت البلدية أن وجبات السيرية هذه تُعد بطرق مخالفة لأدنى الاشتراطات الصحية، وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وتمّ إتلاف اللحوم الفاسدة ومصادرة المواد الأولية المستخدمة من ثلاجات وأوانٍ وأسياخ والتحفظ على جميع المصادرات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات النظامية حيال المخالفين.
23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442 01:42 PM
إتلاف اللحوم الفاسدة ومصادرة المواد الأولية المستخدمة من ثلاجات وأوانٍ وأسياخ"بلدية أجياد" تدهم أشهر مواقع بيع "السيرية" بمكة.. وتحذير من تناولها
ضبطت الفرق الرقابية ببلدية أجياد بمكة المكرّمة خلال حملة قامت بها من أجل ضمان سلامة وصحة الجميع وحرصها على عدم تشويه المنظر العام؛ مجموعة من المباسط العشوائية تستخدم لبيع الوجبة الشعبية "السيرية" في شارع جرهم ضمن النطاق الإشرافي لها.
وأوضحت البلدية أن وجبات السيرية هذه تُعد بطرق مخالفة لأدنى الاشتراطات الصحية، وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وتمّ إتلاف اللحوم الفاسدة ومصادرة المواد الأولية المستخدمة من ثلاجات وأوانٍ وأسياخ والتحفظ على جميع المصادرات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات النظامية حيال المخالفين.
، "بلدية أجياد" تدهم أشهر مواقع بيع "السيرية" بمكة.. وتحذير من تناولها ،
المصدر : الخليج 365
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