رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكت يلتقط صورة «رائعة» للرياض ليلًا

الرياض - محمد عبدالله - نشر رائد الفضاء الفرنسي، توماس بيسكت، صورة ليلية من الفضاء للعاصمة الرياض؛ حيث وثق الأضواء الساطعة للمدينة من محطة الفضاء الدولية، واصفًا إياها بالرائعة.

وتفاعل السفير الفرنسي في المملكة العربية السعودية، لودوفيك بويل، مع الصورة حيث أعادة تغريدها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال رائد الفضاء الفرنسي، إنه لا يعرف مسمى المنطقة المظلمة في وسط المدينة، بينما رد السفير الفرنسي قائلاً: «الجزء المظلم في الصورة يعود لمنطقة المطار القديم، والتي ستصبح حديقة الملك سلمان».

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