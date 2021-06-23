إغلاق بوابة التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل في العاشرة مساء اليوم

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة، هشام سعيد، إغلاق بوابة التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل، وذلك لموسم الحج عام 1442، في تمام الساعة العاشرة مساء، مشيرًا إلى انتهاء المرحلة من خطوات التسجيل.

وأكد متحدث وزارة الحج والعمرة، أنه سيتم استئناف العمل يوم 15 ذو القعدة عند الساعة الواحدة ظهرًا، لاستكمال المرحلة الثانية، والتي يتم فيها استعراض واستكمال بيانات التسجيل وحجز الباقات حسب رغبات المسجلين.

وذكر أن أعداد المتقدمين تجاوز 540 ألف طلب، مما تنطبق عليهم المعايير والشروط.

تنويه من وزارة الحج والعمرة

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد نوهت بأن مدة تسجيل الراغبين في أداء فريضة الحج، عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، تنتهي اليوم الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرةعبر موقع «تويتر»: «تنوه وزارة الحج والعمرة بأن التسجيل للراغبين بأداء مناسك الحج لهذا العام عبر البوابة الإلكترونية ينتهي يوم الأربعاء الموافق 13 من شهر ذي القعدة 1442هـ، الساعة العاشرة مساءً».

نائب وزير الحج يتفقد تجهيزات الوزارة في المشاعر المقدسة

تفقد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أمس الإثنين، المشاعر المقدسة؛ للاطلاع على سير الأعمال والتجهيزات لموسم حج 1442 هـ.

وزار «مشاط» المقر الرئيس للجان المتابعة ومراقبة خدمات الحجاج، والمخيمات والمقرات الخاصة بتواجد الحجاج في مشعر عرفات ومزدلفة ومنى، واطلع على سير أعمال التجهيزات في تلك المواقع، وتأكد من مدى مطابقتها للإجراءات والاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم.

واستمع نائب وزير الحج والعمرة إلى شرح عن إجراءات التنقل الآمن، وآليات تقديم الوجبات للحجاج، والخدمات اللوجستية لطريقة تفويجهم، وذلك برفقة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحج، ووكيل الوزارة لخدمات الحجاج والمعتمرين، ووكيل الوزارة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، وعدد من مسؤولي الوزارة.

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