زوار منتزه مضمار البكيرية: يحتاج لإعادة التأهيل وإنقاذه من الإهمال

الرياض - محمد عبدالله - طالب مرتادو منتزه مضمار البكيرية في منطقة القصيم بإعادة تأهيله وإنقاذه من الإهمال حيث يعتبر من المعالم البارزة في المدينة ومتنفس عام للعائلات والأطفال خلال موسم الصيف.

وخلال شكاوى عدة ذكروا أن الألعاب المخصّصة للأطفال في المنتزه أغلبها تحطمت وتعرضت للتلف حيث تحتاج لإعادة صيانتها، كما أن أغلب أجزاء المسطحات الخضراء متآكلة لا يستطيعون الجلوس عليها بسبب الأشواك والحشرات.

ودعوا الجهات المختصّة للاهتمام بها والتعهد بصيانتها دورياً، حتى تؤدي الغرض الذي وُجدت من أجله.

يشار إلى أن منتزه مضمار البكيربة، يعد من الوجهات المحببة لدى الأسر، لما يمتاز به من اتساع في المساحة الخضراء، وتوفر أجواء مناسبة للاسترخاء وقضاء أوقات جميلة، ووجود ألعاب للأطفال مما يشجع الأسر على اصطحاب أبنائهم للاستمتاع والترفيه.

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