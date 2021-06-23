«الحصيني» يتوقع أمطارًا وحبات برد على مرتفعات 3 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أن تشهد أجزاء من مرتفعات مكة وعسير وجازان أمطارًا من خفيفة لمتوسطة مع حبات برد، مشيرًا إلى أنها تمتد للربع الخالي واليمن وعمان والإمارات.

وذكر الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أنّه يتوقع أيضًا رياحًا من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الشرقية والرياض ومكة المكرمة والمدينة وتبوك خاصة السواحل والكويت.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم استمرار طقس شديد الحرارة على أجزاء من مناطق (الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، مع عودة تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

فيما يستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة.

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