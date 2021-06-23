مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية تحسم مقررات خلال لقائها الأول

الرياض - محمد عبدالله - عقدت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، الجمعية التأسيسية الأولى لشركة مطوفي حجاج الدول العربية المساهمة المقفلة أمس، لقائها الأول بإشراف وزارة الحج والعمرة، وخلصت الجمعية إلى إقرار المساهمين والمساهمات لجميع بنود الجمعية الأربعة بالأغلبية، حيث وافق 96% من المساهمين على البند الأول الذي نص على التحقق من الاكتتاب بكل أسهم الشركة مع الوفاء بالحد الأدنى من رأس المال وبالقدر المستحق من قيمة الأسهم، بينما وافق المساهمون على البند الثاني المنصوص فيه إقرار النصوص النهائية لنظام الشركة الأساس بنسبة 95%.

وصوت 90% من المساهمين بالموافقة على البند الثالث المتمثل في تعيين أول مراجع حسابات للشركة وتحديد المبلغ الذي يتقاضاه للعام المالي الأول للفترة من تأسيس الشركة وحتى نهاية العام 2022، كما وافق 89% من المساهمين على تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات متضمنا تحديد المبلغ المالي الذي اقتضاه تأسيس الشركة وإقراره.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف أن الاجتماع الأول لأعضاء الجمعية التأسيسية لشركة مطوفي حجاج الدول يعد نواة نحو التحول المبارك الذي سيسهم في النهوض بالعمل في مجالي خدمة الحج والعمرة، لافتاً أن هذا التحول الذي ستظهر ثماره على العمل المهني في الطوافة مستقبلا.

وأكد جمال أن هذا التحول هو جزء من مشروع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني الذي ركزت في مضامينها على برنامج خدمة ضيوف الرحمن الهادف لتيسير استضافة قاصدي الحرمين الشريفين وتقديم أفضل الخدمات لهم مع إثراء التجربة الدينية والثقافية مما سيكون له عائد كبير على الوطن والمواطن على حد سواء.

من جانبه، بين نائب رئيس المؤسسة ورئيس الجمعية التأسيسية للشركة المطوف أن تحول وإعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوائف لتتحول من مؤسسات أفراد إلى شركات مساهمة سيكون لها آثارها الإيجابية ونتائجها القيمة من خلال رفع كفاءة العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن وتوسيع قاعدة المشاركة في هذه الشركات مع استقطاب الكفاءات من المواطنين الراغبين في العمل وصولا للهدف الأسمى وهو تطوير وتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

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