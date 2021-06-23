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شكرا لقرائتكم توضيح مهم من سفارة السعودية لدى جورجيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-23
توضيح مهم من سفارة السعودية لدى جورجيا
الحكومة قررت إلغاء حظر التجول ابتداءً من 1 يوليو
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت سفارة المملكة لدى جورجيا إن الحكومة الجورجية أصدرت قراراً بإلغاء حظر التجول ابتداءً من 1 يوليو 2021.
إجراءات احترازية:
وشددت السفارة في جورجيا خلال تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة من الحكومة.
أرقام للتواصل:
وطالبت السفارة جميع من يحتاج للمساعدة بأن يقوم بالتواصل معها، عبر الهاتف: 995322009505+، إيميل: [email protected]، أو جوال شؤون السعوديين: 995598033300+.
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