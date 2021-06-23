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توضيح مهم من سفارة السعودية لدى جورجيا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-23

توضيح مهم من سفارة السعودية لدى جورجيا

الحكومة قررت إلغاء حظر التجول ابتداءً من 1 يوليو

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت سفارة المملكة لدى جورجيا إن الحكومة الجورجية أصدرت قراراً بإلغاء حظر التجول ابتداءً من 1 يوليو 2021.

إجراءات احترازية: 

وشددت السفارة في جورجيا خلال تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة من الحكومة.

أرقام للتواصل:

وطالبت السفارة جميع من يحتاج للمساعدة بأن يقوم بالتواصل معها، عبر الهاتف: 995322009505+، إيميل: [email protected]، أو جوال شؤون السعوديين: 995598033300+.

 
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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