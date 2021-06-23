إغلاق بوابة التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل في الـ10 مساء اليوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-23

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تغلق وزارة الحج والعمرة بوابة التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل، اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً.

خطة الحج والعمرة:

وطلبت وزارة الحج والعمرة من شركات ومؤسسات حجاج الداخل العاملة خلال موسم حج هذا العام 1442هـ، بضرورة موافاة الإدارة العامة للشركات بالوزارة بتوزيع عدد الحجاج المخصص للتحالفات المتكونة للعمل في هذا العام.

الالتزام بموعد التسجيل:

وتسعى الوزارة لتحديد حصة تصاريح الحجاج لكل شركة أو مؤسسة عضوة في التحالف، مع إمكانية أن يحدد أعضاء التحالف حال رغبتهم أن تكون كامل الحصة (سعة المخيم المخصص) باسم شركة قائد التحالف، مع التأكيد أن تصل المعلومات المطلوبة للوزارة على شكل جدول متضمن اسم المنشأة (عضو التحالف) ورقم الترخيص وحصة عضو التحالف من عدد الحجاج واسم مسؤول المنشأة وتوقيعه والختم الرسمي.

وأشارت الحج والعمرة، إلى أن أي تأخير عن الموعد المحدد، سيترتب عليه تأخر عرض خدمة المنشأة في المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين.

استعدادات لموسم الحج:

وتقف وزارة الحج والعمرة على مشارف اكتمال خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام 1442هـ، إثر إعلان اقتصار أداء مناسك الحج لهذا الموسم على 60 ألفاً فقط من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، مع اشتراط تلقيهم اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وذلك امتثالاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، إضافة إلى أن طبيعة الحشود في فريضة الحج تجعل تطبيق أعلى درجات الاحترازات أمرا في غاية الأهمية.

ومع بدء موسم حج هذا العام، تتضافر جهود وزارة الحج والعمرة، مع بقية الوزارات والأجهزة والتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة، لتيسير أداء الحجاج لمناسكهم، وتوحيد الأدوار في خدمة ضيوف الرحمن، وندعو جميع المؤسسات المتخصصة وذات العلاقة بمنظومة الحج والعمرة، للارتقاء بمهارات العاملين في الخدمة الميدانية، لضمان تقديم خدمات متميزة للحجاج، وذلك باعتماد برامج تدريبية متميزة وفاعلة.

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