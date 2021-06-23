‫جامعة الشمالية تفتح باب القبول الإلكتروني في الدراسات العليا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-23

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت جامعة الحدود الشمالية أمس، عن فتح باب القبول الإلكتروني في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1443هـ، ويستمر حتى يوم 21 من ذو القعدة الجاري، وذلك من خلال الرابط التالي: هنا.

برامج الدراسات العليا:

وأوضحت الجامعة أنَّ عمادة الدراسات العليا تدعو جميع الراغبين في مواصلة الدراسة في برامج الدراسات العليا، التي تشمل ماجستير العلوم في الفيزياء، ماجستير الآداب في تقنيات التعليم، وماجستير الآداب في اللغة العربية وماجستير الآداب في المناهج وطرق التدريس

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