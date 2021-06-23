الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-23

stc pay يدخل مسارات جديدة غير تقليدية بعد تحويله إلى بنك رقمي

متابعات الخليج 365 - الرياض

وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته يوم أمس الثلاثاء، على تحوّل شركة المدفوعات الرقمية السعودية stc pay إلى بنك رقمي متكامل يقدم العديد من الخدمات المصرفية الرقمية بالمملكة بكل ما يتوافق مع توجهات المملكة لرؤية 2030.

وبهذه المناسبة رفع الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة مجموعة stc، والمهندس عليان بن محمد الوتيد الرئيس التنفيذي للمجموعة، الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية stc pay إلى بنك رقمي ليصبح من أوائل البنوك الرقمية في المملكة العربية السعودية، مثمنان دور البنك المركزي السعودي “ساما” في دعم وتمكين وازدهار التقنية المالية “fintech” في المملكة حتى باتت مقصدًا للاستثمار من أكبر الشركات المحلية والعالمية في هذا المجال.

تحول رقمي:

وأكد الأمير محمد بن خالد العبد الله الفيصل أن تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية stc pay إلى بنك رقمي يعكس التزام الشركة بأداء دور محوري في التحول الرقمي والتمكين الرقمي للقطاعين الحكومي والخاص بالتوائم مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع.

وأوضح المهندس عليان بن محمد الوتيد أن تحويل شركة stc pay إلى بنك رقمي يعكس التزام الشركة باستراتيجيتها “تجرأ” للنمو في مسارات جديدة غير تقليدية والتحول الرقمي، مشيرًا إلى تحويل شركة stc pay إلى بنك رقمي يعد امتداد للنجاحات التي سجلتها شركة stcpay في مدة قصيرة.

من جهته اعتبر رئيس مجلس إدارة stc pay خالد بن سليمان الجاسر أن موافقة مجلس الوزراء تجسّد حرص حكومتنا الرشيدة لتحقيق رؤية 2030؛ لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي وهي تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد، لافتًا إلى أن الموافقة ستحفّز لبذل المزيد من الجهد لتقديم منتجات مبتكرة تثري تجربة العميل.

stcpay:

وكانت شركة المدفوعات الرقمية السعودية stc pay قد تأسست في أكتوبر من العام 2018، كمشروع للمدفوعات الرقمية “فنتك” كشركة تابعة مملوكة لمجموعة stc بنسبة 100%، وخلال وقت وجيز سجلت الشركة نفسها كأول شركة تقنية مالية مرخصة من البنك المركزي السعودي (ساما) في المملكة، وأكبر محفظة رقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث يبلغ عدد مستخدميها أكثر من 6 مليون مستخدم.

وأُنشئت الشركة تماشيًا مع أهداف رؤية 2030 لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي وهي تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد.

وفي نوفمبر من العام الماضي سجلت شركةstc pay انطلاقة جديدة، حين وقعت اتفاقية مع ويسترون يونيونWestern Union- وذلك لبيع حصة أقلية بنسبة مقدارها 15% وبقيمة 200 مليون دولار أمريكي ما يعادل تقييم 5 مليار ريال للشركة، لتحقق قيمةً سوقية عالية أهّلتها لتكون أول شركة ملياريه (unicorn) في السعودية وأول شركة تقنية ماليه ملياريه (unicorn) في الشرق الأوسط.



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