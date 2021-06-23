تحديثات توكلنا تتيح الخدمات الحكومية في مكان واحد بكل يسر وسهولة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

عزز تطبيق توكلنا إصداره الجديد بإضافة خدمات شراء تذاكر النقل في المشاعر المقدسة ونداء استغاثة وأسعفني؛ دعمًا للجهود التي تبذلها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن.

ويأتي ذلك ليؤكد تكامل العمل الحكومي الذي كان له دور كبير في إضافة العديد من الخدمات الحكومية مما ساهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية من مكان واحد وبكل يسر وسهولة لخدمة المواطنين والمقيمين والزائرين.

خدمات إضافية:

وتعزيز التطبيق خدماته بإضافة خدمة شراء تذاكر التنقل في المشاعر المقدسة يؤكد كذلك الدور الكبير الذي يقدمه لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وهو ما يتماشى مع الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

تحديث رقم الجوال:

كما أن إضافة إمكانية تحديث رقم الجوال من التطبيق مباشرة يؤكد حرص القائمين على تطبيق توكلنا العمل نحو تحسين تجربة المستخدم وتطوير الخدمات المقدمة للوصول إليها بخطوات ميسرة.

أسعفني ونداء استغاثة:

وبالنسبة إلى خدمة “أسعفني” وخدمة “نداء استغاثة” التي تمت إضافتها إلى قائمة خدمات تطبيق توكلنا فهي تعزز من دور التطبيق كأحد أبرز الحلول الرقمية الصحية، حيث ستساهم هذه الخدمات في سرعة وصول فرقة الهلال الأحمر السعودي وتقديم المساعدة العاجلة.

حجر مؤسسي:

كما أن تمكين تطبيق توكلنا لدور الإيواء من إنشاء تصريح تجمع “مؤسسي” للقادمين إلى المملكة ممن ينطبق عليهم الحجر المؤسسي، يؤكد دور التطبيق نحو تطويع التقنية لخدمةً جهود الدولة في إدارة الجائحة، حيث ستساهم هذه الخدمة في إدارة التجمع المؤسسي والتعرف على الحالة الصحية.

وفي عصر التقنية يضع القائمون على تطبيق توكلنا نصب عينيهم إتاحة العديد من الخدمات الرقمية ضمن خواصه وتحديثاته، دعماً لجهود التحول الرقمي التي تقودها المملكة وتسهيلاً لحياة المواطنين والمقيمين والرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم.

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