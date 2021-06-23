، خلال ثلاثة أشهر.. الشؤون الإسلامية تنفّذ 19.573 برنامجًا دعويًّا ،

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نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في وكالتها للدعوة والإرشاد- خلال الربع الثالث من العام الجاري 1442هـ، 19.573 عملًا دعويًّا، تَضَمّن سلسلة من المحاضرات والكلمات والدروس العلمية والندوات والدورات والدروس الرمضانية في مختلف مناطق المملكة.
وبلغ عدد المحاضرات في مناطق المملكة كافة 1334 محاضرة، و13.197 كلمة دعوية، و1.426 درسًا علميًّا، و69 ندوة، و174 دورة علمية، و736 لقاء دعويًّا، و211 مسابقة، قام بها عدد من دعاة الوزارة الرسميين والمتعاونين، كما تم نشر 129 مقطع فيديو توعويًّا، و976 موشن جرافيك، و1184 برنامجًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وتأتي هذه البرامج في إطار رسالة الوزارة الدعوية والإرشادية في نشر العلم الشرعي النافع، وتوعية أبناء المجتمع وإرشادهم، وغرس قيم الإسلام الحميدة في نفوسهم، ونشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة 2030.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442 11:38 AM
في إطار رسالة الوزارة الدعوية والإرشادية في نشر العلم الشرعي النافعخلال ثلاثة أشهر.. الشؤون الإسلامية تنفّذ 19.573 برنامجًا دعويًّا
نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في وكالتها للدعوة والإرشاد- خلال الربع الثالث من العام الجاري 1442هـ، 19.573 عملًا دعويًّا، تَضَمّن سلسلة من المحاضرات والكلمات والدروس العلمية والندوات والدورات والدروس الرمضانية في مختلف مناطق المملكة.
وبلغ عدد المحاضرات في مناطق المملكة كافة 1334 محاضرة، و13.197 كلمة دعوية، و1.426 درسًا علميًّا، و69 ندوة، و174 دورة علمية، و736 لقاء دعويًّا، و211 مسابقة، قام بها عدد من دعاة الوزارة الرسميين والمتعاونين، كما تم نشر 129 مقطع فيديو توعويًّا، و976 موشن جرافيك، و1184 برنامجًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وتأتي هذه البرامج في إطار رسالة الوزارة الدعوية والإرشادية في نشر العلم الشرعي النافع، وتوعية أبناء المجتمع وإرشادهم، وغرس قيم الإسلام الحميدة في نفوسهم، ونشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة 2030.
، خلال ثلاثة أشهر.. الشؤون الإسلامية تنفّذ 19.573 برنامجًا دعويًّا ،
المصدر : الخليج 365
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