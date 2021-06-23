- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نفّذت الشؤون الصحية بمنطقة عسير (4060) زيارة للمرضى في منازلهم عبر خِدْمات الرعاية الصحية المنزلية خلال شهر مايو المنتهي لعام 2021، استفاد منها (3812) مريضاً من المشمولين بخدمات الرعاية الصحية المنزلية، منهم (2514) مريضاً من كبار السن - فوق 65 عاماً، عبر (48) فريقاً بـ (20) مستشفى.
وأوضحت صحة عسير أنه جرى تنفيذ (143) رحلة توصيل أدوية ومستلزمات طبية للمرضى في منازلهم خلال الفترة نفسها.
وشملت الخدمات المقدمة متابعة المرضى الذين لديهم (قُرح الفراش) وتنفيذ الغيار على الجروح مع المتابعة لـ ( 82) مريضاً، وبلغ عدد مرضى السكري وضغط الدم الذين تتم متابعتهم وتقديم خدمات العلاج والوقاية من المضاعفات لهم (1301) مريض سكري و(1552) مريض ضغط دم، إضافةً إلى خدمة (169) مريضاً من الذين لديهم القساطر البولية ومتابعة تغييرها، كما بلغ عدد مَن تم سحب عينات دم ومتابعة التحاليل لهم (179) مريضاً إلى جانب تقديم الخدمة اللازمة لـ (82) مريضاً لديهم أنابيب تغذية بالأنف، حيث يتم تقديم خدمة العناية بها وتغييرها، كذلك نفّذت فرق الرعاية الصحية المنزلية (1454) زيارة عن بُعد (هاتفياً) و(223) زيارة مرئية عن بُعد.الشؤون الصحية بمنطقة عسير
23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442 11:15 AM
عبر 48 فريقاً بـ 20 مستشفى واستفاد منها 3812 مريضاً"صحة عسير" تنفذ 4060 زيارة منزلية للمستفيدين خلال مايو
نفّذت الشؤون الصحية بمنطقة عسير (4060) زيارة للمرضى في منازلهم عبر خِدْمات الرعاية الصحية المنزلية خلال شهر مايو المنتهي لعام 2021، استفاد منها (3812) مريضاً من المشمولين بخدمات الرعاية الصحية المنزلية، منهم (2514) مريضاً من كبار السن - فوق 65 عاماً، عبر (48) فريقاً بـ (20) مستشفى.
وأوضحت صحة عسير أنه جرى تنفيذ (143) رحلة توصيل أدوية ومستلزمات طبية للمرضى في منازلهم خلال الفترة نفسها.
وشملت الخدمات المقدمة متابعة المرضى الذين لديهم (قُرح الفراش) وتنفيذ الغيار على الجروح مع المتابعة لـ ( 82) مريضاً، وبلغ عدد مرضى السكري وضغط الدم الذين تتم متابعتهم وتقديم خدمات العلاج والوقاية من المضاعفات لهم (1301) مريض سكري و(1552) مريض ضغط دم، إضافةً إلى خدمة (169) مريضاً من الذين لديهم القساطر البولية ومتابعة تغييرها، كما بلغ عدد مَن تم سحب عينات دم ومتابعة التحاليل لهم (179) مريضاً إلى جانب تقديم الخدمة اللازمة لـ (82) مريضاً لديهم أنابيب تغذية بالأنف، حيث يتم تقديم خدمة العناية بها وتغييرها، كذلك نفّذت فرق الرعاية الصحية المنزلية (1454) زيارة عن بُعد (هاتفياً) و(223) زيارة مرئية عن بُعد.
، "صحة عسير" تنفذ 4060 زيارة منزلية للمستفيدين خلال مايو ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "صحة عسير" تنفذ 4060 زيارة منزلية للمستفيدين خلال مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.