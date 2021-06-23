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توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً) ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من أجواء مرتفعات #جازان #عسير #الباحة و#الطائف.
وقال عبر تويتر اليوم: عادة في هذه الفترة من السنة تكون الرياح السائدة على معظم المملكة شمالية، وشمالية شرقية، وشمالية غربية.. هذا والله أعلم.
وتابع: تواصل رياح #البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الجافة والمثيرة للغبار هبوبها، ومتوقع أن تسجل أقوى الهبات شمال #الشرقية 60 كم/سا، وفي #الرياض 50 كم/سا، وفي #الكويت 60 كم/سا، وفي جنوب #العراق 64 كم/سا.
وأضاف: الآثار السلبية لرياح #البوارح تدني مدى الرؤية الأفقية وتسبب أمواجاً قد يصل ارتفاعها إلى 3 م وتلوّث الأجواء بالعوالق الترابية وارتفاع أعداد مراجعي المستشفيات بسبب أمراض الحساسية والربو وتسهم في تسريع زحف الرمال وخسائر مادية من جرّاء عمليات تنظيف المباني المتكررة.
23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442 11:00 AM
قال: عادة في هذه الفترة من السنة تكون الرياح السائدة شمالية"البوارح تواصل هبوبها".. المسند: سحب ممطرة متوقعة بهذه المناطق
توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً) ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من أجواء مرتفعات #جازان #عسير #الباحة و#الطائف.
وقال عبر تويتر اليوم: عادة في هذه الفترة من السنة تكون الرياح السائدة على معظم المملكة شمالية، وشمالية شرقية، وشمالية غربية.. هذا والله أعلم.
وتابع: تواصل رياح #البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الجافة والمثيرة للغبار هبوبها، ومتوقع أن تسجل أقوى الهبات شمال #الشرقية 60 كم/سا، وفي #الرياض 50 كم/سا، وفي #الكويت 60 كم/سا، وفي جنوب #العراق 64 كم/سا.
وأضاف: الآثار السلبية لرياح #البوارح تدني مدى الرؤية الأفقية وتسبب أمواجاً قد يصل ارتفاعها إلى 3 م وتلوّث الأجواء بالعوالق الترابية وارتفاع أعداد مراجعي المستشفيات بسبب أمراض الحساسية والربو وتسهم في تسريع زحف الرمال وخسائر مادية من جرّاء عمليات تنظيف المباني المتكررة.
، "البوارح تواصل هبوبها".. المسند: سحب ممطرة متوقعة بهذه المناطق ،
المصدر : الخليج 365
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