، تنفيذًا لمتابعة مجلس الوزراء.. "شؤون الحرمين" تكمل استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استكمال كل الاستعدادات التنظيمية والخدمية والصحية، الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن عند وصولهم إلى المسجد الحرام خلال موسم حج هذا العام؛ وذلك تجاوبًا مع متابعة مقام مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.
وبيّنت الرئاسة أن كل الوكالات والإدارات الميدانية والإدارية، تعمل على تجويد مخرجات الأعمال والخدمات من خلال خطط وبرامج أعدت مسبقًا لتسهيل أداء النسك والعبادات في المسجد الحرام، ومراعاة المتطلبات الصحية للجائحة الاستثنائية ليؤدي الحجاج شعائرهم وسط خدمات تنظيمية وصحية مهيأة لبيئة صحية آمنة مستوفية لكافة متطلبات مكافحة العدوى؛ حفاظًا على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.
كما تؤكد الرئاسة استمرارية إعداد الخطط التنظيمية والتطويرية لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات البشرية والآلية، وتسخيرها لتكامل جودة المنظومة الخدمية بالمسجد الحرام، وحرصها التام على مواصلة التميز الخدمي النوعي الذي تحقق منذ العودة التدريجية للمعتمرين والمصلين، عبر تطبيق مستجدات الجودة الخدمية العالمية ووضع معايير ومستويات للأداء بشكل مستمر، لتراعي مخرجات المنظومة الخدمية والإدارية ومستهدفات كل المشاريع والبرامج التطويرية وضمان تحقيق أهداف الرئاسة الرامية إلى تطوير شامل لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين.
23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442 10:45 AM
قالت: كل الوكالات والإدارات الميدانية والإدارية تعمل على تجويد مخرجات الأعمال والخدماتتنفيذًا لمتابعة مجلس الوزراء.. "شؤون الحرمين" تكمل استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن
أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استكمال كل الاستعدادات التنظيمية والخدمية والصحية، الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن عند وصولهم إلى المسجد الحرام خلال موسم حج هذا العام؛ وذلك تجاوبًا مع متابعة مقام مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.
وبيّنت الرئاسة أن كل الوكالات والإدارات الميدانية والإدارية، تعمل على تجويد مخرجات الأعمال والخدمات من خلال خطط وبرامج أعدت مسبقًا لتسهيل أداء النسك والعبادات في المسجد الحرام، ومراعاة المتطلبات الصحية للجائحة الاستثنائية ليؤدي الحجاج شعائرهم وسط خدمات تنظيمية وصحية مهيأة لبيئة صحية آمنة مستوفية لكافة متطلبات مكافحة العدوى؛ حفاظًا على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.
كما تؤكد الرئاسة استمرارية إعداد الخطط التنظيمية والتطويرية لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات البشرية والآلية، وتسخيرها لتكامل جودة المنظومة الخدمية بالمسجد الحرام، وحرصها التام على مواصلة التميز الخدمي النوعي الذي تحقق منذ العودة التدريجية للمعتمرين والمصلين، عبر تطبيق مستجدات الجودة الخدمية العالمية ووضع معايير ومستويات للأداء بشكل مستمر، لتراعي مخرجات المنظومة الخدمية والإدارية ومستهدفات كل المشاريع والبرامج التطويرية وضمان تحقيق أهداف الرئاسة الرامية إلى تطوير شامل لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين.
، تنفيذًا لمتابعة مجلس الوزراء.. "شؤون الحرمين" تكمل استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذًا لمتابعة مجلس الوزراء.. "شؤون الحرمين" تكمل استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.