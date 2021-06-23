، تنفيذًا لمتابعة مجلس الوزراء.. "شؤون الحرمين" تكمل استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: كل الوكالات والإدارات الميدانية والإدارية تعمل على تجويد مخرجات الأعمال والخدمات

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استكمال كل الاستعدادات التنظيمية والخدمية والصحية، الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن عند وصولهم إلى المسجد الحرام خلال موسم حج هذا العام؛ وذلك تجاوبًا مع متابعة مقام مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وبيّنت الرئاسة أن كل الوكالات والإدارات الميدانية والإدارية، تعمل على تجويد مخرجات الأعمال والخدمات من خلال خطط وبرامج أعدت مسبقًا لتسهيل أداء النسك والعبادات في المسجد الحرام، ومراعاة المتطلبات الصحية للجائحة الاستثنائية ليؤدي الحجاج شعائرهم وسط خدمات تنظيمية وصحية مهيأة لبيئة صحية آمنة مستوفية لكافة متطلبات مكافحة العدوى؛ حفاظًا على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

كما تؤكد الرئاسة استمرارية إعداد الخطط التنظيمية والتطويرية لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات البشرية والآلية، وتسخيرها لتكامل جودة المنظومة الخدمية بالمسجد الحرام، وحرصها التام على مواصلة التميز الخدمي النوعي الذي تحقق منذ العودة التدريجية للمعتمرين والمصلين، عبر تطبيق مستجدات الجودة الخدمية العالمية ووضع معايير ومستويات للأداء بشكل مستمر، لتراعي مخرجات المنظومة الخدمية والإدارية ومستهدفات كل المشاريع والبرامج التطويرية وضمان تحقيق أهداف الرئاسة الرامية إلى تطوير شامل لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين.