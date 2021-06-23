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السفارة في نيوزيلندا: حالة إصابة بكورونا ترفع الطوارئ في ويلنجتون

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت سفارة المملكة لدى نيوزيلنداعن رفع حالة الطوارئ بمدينة ويلنجتون للدرجة الثانية ابتداءً من السادسة مساء اليوم الأربعاء.

وأكدت السفارة على ضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة النيوزيلندية، حيث تم رصد حالة إصابة بفيروس في المدينة لمواطن أسترالي قادم من سيدني خلال الفترة من 19 إلى 21 يونيو.

وطالبت المواطنين الذين كانوا قريبين أو موجودين في مكان اكتشاف الإصابة سرعة إبلاغ الجهات المختصة والتوجه لمراكز الفحص والبدء بإجراءات العزل الصحي.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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