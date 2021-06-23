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طريقة تحديث رقم الجوال في تطبيق توكلنا

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شكرا لمتابعة خبر عن طريقة تحديث رقم الجوال في تطبيق توكلنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح تطبيق توكلنا طريقة تحديث رقم الجوال في خطوات سهلة وسريعة بالنسبة إلى المواطن والمقيم والخليجي والزائر.

ونشر التطبيق عبر تويتر إنفجرافيك يبين طريقة تحديث رقم الجوال للزائر أو الخليجي والمواطن والمقيم.

وتضمنت الخطوات : الواجهة الرئيسية اضغط على مساعدة واضغط على تحديث رقم الجوال، حدد خليجي أو زائر ثم أكمل البيانات وأدخل رقم الجوال الجديد وسيرسل رقم التحقق ثم أدخل الرمز.

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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