شكرا لمتابعة خبر عن فتح القبول والتسجيل بالكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أعلنت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة عن فتح القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للعام التدريبي 1443هـ اعتبارا من 17-11-1442 هـ وحتى27-11-1442 هـ.

وأوضحت الكلية أن التخصصات المتاحة للدبلوم الصباحي: إدارة مكتبية، خياطة وإنتاج ملابس، تصميم أزياء، العناية بالبشرة والمكياج، العناية بالشعر، الوسائط المتعددة، بينما التخصص المتاح بالدبلوم المسائي: إدارة مكتبية.

وللإطلاع على الشروط والتسجيل عبر بوابة القبول الموحد بـ موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني .