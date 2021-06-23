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منطقة وسط الرياض تحير رائد فضاء فرنسي شهير

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

نشر رائد الفضاء الفرنسي "توماس بيسكيت"، الثلاثاء، صورة التُقطت من محطة الفضاء الدولية للرياض.

ووصف توماس بيسكيت الرياض بـ"المدينة الرائعة"، مضيفا: "الرياض عاصمة المملكة العربية تبرز في الليل بأضوائها الساطعة".

وأضاف رائد الفضاء الفرنسي: "يمكننا أن نرى الأحياء بوضوح بفضل الأضواء الملونة لأعمدة الإنارة".

وتساءل عن منطقة بوسط الرياض قائلاً: "المنطقة المظلمة في وسط المدينة رائعة، لكنني لا أعرف ما هي على وجه اليقين".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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