شكرا لمتابعة خبر عن منطقة وسط الرياض تحير رائد فضاء فرنسي شهير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

نشر رائد الفضاء الفرنسي "توماس بيسكيت"، الثلاثاء، صورة التُقطت من محطة الفضاء الدولية للرياض.

ووصف توماس بيسكيت الرياض بـ"المدينة الرائعة"، مضيفا: "الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية تبرز في الليل بأضوائها الساطعة".

وأضاف رائد الفضاء الفرنسي: "يمكننا أن نرى الأحياء بوضوح بفضل الأضواء الملونة لأعمدة الإنارة".

وتساءل عن منطقة بوسط الرياض قائلاً: "المنطقة المظلمة في وسط المدينة رائعة، لكنني لا أعرف ما هي على وجه اليقين".