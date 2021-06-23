أخبار السعودية.. تعديل نظام المرافعات الشرعية .. وطقس حار على 3 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث أعنلت الوزارة، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 1479 حالة مؤكدة وتعافي 920 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11131 حالة منها (1487) حالة حرجة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 476882 حالة كما بلغ عدد حالات التعافي 458048 حالة ،وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 12 حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7703 حالات، وإلى التفاصيل:

الدفاعات الجوية السعودية تدمِّر طائرة حوثية مفخخة في خميس مشيط

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، اعتراض طائرة مسيَّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي (المدعومة من إيران)، باتجاه خميس مشيط، وقال التحالف إن «الميليشيات الحوثية تتعمد في محاولاتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية».

متحدث الصحة: اقتراب موعد الجرعة الثانية.. والغذاء والدواء تحسم اللقاحات

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اقتراب موعد إعطاء الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لكورونا، مشيرًا إلى أن مأمونية اللقاحات خط أحمر لوزارة الصحة؛ موضحًا أن اعتماد أي لقاح من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء يمر بمراحل عديدة ودقيقة ومعقدة جدا.

وزارة الصحة تنوه بـ3 إجراءات وقائية في التجمعات العائلية والمناسبات

حثت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، على ضرورة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية مثل: «لبس الكمامة وعدم المصافحة وترك مسافة آمنة»؛ للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

البنك المركزي السعودي يمدِّد برنامج تأجيل الدفعات 3 أشهر

أعلن البنك المركزي السعودي، تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات ««Deferred Payment Program، أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص، مدة 3 أشهر إضافية من تاريخ 01 يوليو 2021م إلى 30 سبتمبر 2021م؛ وذلك دعمًا للمنشآت المتناهية الصِغَر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

«مكافحة الفساد» تُباشر 9 قضايا جنائية.. ضبط قاض وعضو نيابة وتوقيف مسؤولين

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتجاوزين، وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

النيابة العامة: تبديد «المدين» لأمواله الكثيرة جريمة توجب التوقيف

أكدت النيابة العامة، أنه يحظر على أي مدين القيام بتبديد أمواله، في حال كانت هذه الأموال كثيرة؛ مشيرة إلى أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، مؤكدة أنه يحظر على أي مدين القيام بتبديد أمواله، في حال كانت هذه الأموال كثيرة؛ مشيرة إلى أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

الأمن العام: ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل يعتمد على البحث والتحري

قال المتحدث الرَّسمي للأمن العام، العميد سامي الشويرخ، إنَّ الأمن العام يمارس مهامه واختصاصاته الأساسية في تعقب المخالفين للأنظمة بشكل عام، ومن بينهم مخالفو أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، موضحًا أن أن آلية عمل الأمن العام تعتمد على رسم الخطط والاستراتيجيات بناء على البلاغات ومعلومات تقارير البحث والتحري لدى الجهات الأمنية، وبناء عليها يتم وضع الخطط لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وضبط المتورط معهم ومقار السكن الخاصة بهم وإحالتهم لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات والأنظمة.

الأمن العام: السجن والغرامة ينتظران مسهِّلي دخول وإيواء المخالفين للأنظمة

قال المتحدث الرَّسمي للأمن العام، العميد سامي الشويرخ، إن تسهيل الدخول أو الإيواء أو التنقل أو العمل لمخالفي لنظام الإقامة والعمل والأمن الحدود، يدخل في نطاق الجرائم الكبيرة والتي تصل فيها العقوبات إلى السجن 15 عامًا والغرامة مليون ريال ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير بمن يقوم بمثل هذه الأعمال.

أمانة جدة تحرِّر أراضي حكومية مساحتها 25 ألف متر مربع من التعديات

أحبطت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية الجنوب الفرعية عددًا من التعديات على الأراضي الحكومية بحي البركة والتي أقيمت بشكل مخالف على مساحة قدرت بـ 25 ألف متر مربع وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة للارتقاء بالخدمات البلدية ومنع المخالفات.

«الأرصاد»: 3 مناطق تتأثر غدًا الأربعاء بطقس شديد الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لغدٍ الأربعاء، طقسًا شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ووفق التقرير، يعود تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي «الشرقية والرياض، و نجران» والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، مضيفًا أن نشاط الرياح السطحية يستمر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان ،عسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة.

اقرأ أيضًا :

«أخبار السعودية».. ترقب لأسعار البنزين.. وثبات رواتب الموظفين بعد التخصيص

أخبار السعودية اليوم.. إعفاء مسؤولين بالصحة.. و3 مناطق تتصدر إصابات كورونا