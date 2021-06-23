تنبيهات بأمطار رعدية على جازان وعسير والباحة الساعات المقبلة

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، إلى هطول أمطار رعدية, تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مناطق (عسير وجازان والباحة) خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ التنبيه في منطقة عسير يشمل (أبها– أحد رفيدة - خميس مشيط – رجال ألمع)، مشيرًا إلى أنّ الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، موضحًا أن التنبيه يشمل (أبوعريش - أحد المسارحة- الطوال- العارضة - العيدابي – صبيا – ضمد- فيفا- هروب)، ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

وإلى ذلك، أصدر المركز تنبيهًا لمنطقة الباحة، تضمن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، موضحًا أن التنبيه يستمر حتى السابعة مساء ويشمل (الباحة – الحجرة – العقيق – القرى – المخواة - المندق – بلجرشي- بني حسن فرعة -غامد الزناد - قلوة).