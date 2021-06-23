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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة على محافظتي بدر وينبع

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محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة 6 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تَضَمّن رياحًا نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وارتفاعًا للأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي بدر وينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442 08:32 AM

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة 6 مساء

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة على محافظتي بدر وينبع
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تَضَمّن رياحًا نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وارتفاعًا للأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي بدر وينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

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المصدر : الخليج 365

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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