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تستعد الحكومة البريطانية للسماح لمواطنيها الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كورونا بالسفر إلى أكثر من 150 دولة، دون الحاجة إلى الحجر الصحي عند عودتهم إلى إنجلترا في وقت لاحق هذا الصيف.
ويتوقع المسؤولون أن تتم الموافقة على السياسة الجديدة من جانب الحكومة في غضون الأيام القليلة المقبلة؛ مما يمهد الطريق لإعادة فتح الرحلات الدولية إلى الوجهات المحببة في أوروبا والولايات المتحدة، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء.
ومن غير المرجّح أن يدخل التغيير حيز التنفيذ قبل حلول شهر أغسطس، ومن المتوقع أن يحافظ الوزراء على تطبيق حد صارم على عدد الوجهات فيما يسمى بالقائمة الخضراء للسفر الخالي من الحجر الصحي عندما يقدمون تحديثًا هذا الأسبوع؛ وفق "روسيا اليوم".
ولم يتم بعدُ اتخاذ قرارات نهائية بشأن سياسة الحجر الصحي والقائمة الخضراء داخل الحكومة، وسوف تخضع سياسة الحجر الصحي والقائمة الخضراء لمشاورة علمية حول حالة الوباء.
23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442 08:36 AM
قالت: دون الحاجة إلى الحجر الصحي عند عودتهم إلى إنجلترابريطانيا تعتزم السماح لمواطنيها المطعّمين ضد كورونا بالسفر
تستعد الحكومة البريطانية للسماح لمواطنيها الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كورونا بالسفر إلى أكثر من 150 دولة، دون الحاجة إلى الحجر الصحي عند عودتهم إلى إنجلترا في وقت لاحق هذا الصيف.
ويتوقع المسؤولون أن تتم الموافقة على السياسة الجديدة من جانب الحكومة في غضون الأيام القليلة المقبلة؛ مما يمهد الطريق لإعادة فتح الرحلات الدولية إلى الوجهات المحببة في أوروبا والولايات المتحدة، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء.
ومن غير المرجّح أن يدخل التغيير حيز التنفيذ قبل حلول شهر أغسطس، ومن المتوقع أن يحافظ الوزراء على تطبيق حد صارم على عدد الوجهات فيما يسمى بالقائمة الخضراء للسفر الخالي من الحجر الصحي عندما يقدمون تحديثًا هذا الأسبوع؛ وفق "روسيا اليوم".
ولم يتم بعدُ اتخاذ قرارات نهائية بشأن سياسة الحجر الصحي والقائمة الخضراء داخل الحكومة، وسوف تخضع سياسة الحجر الصحي والقائمة الخضراء لمشاورة علمية حول حالة الوباء.
، بريطانيا تعتزم السماح لمواطنيها المطعّمين ضد كورونا بالسفر ،
المصدر : الخليج 365
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