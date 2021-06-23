محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ 24 ساعة الماضية سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 278295. وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 206852، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 15935 بعد تسجيل 37 وفاة جديدة. 23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442 08:14 AM خلال الـ 24 ساعة الماضية مصر تسجّل 498 إصابة جديدة بكورونا و37 وفاة إضافية مصر تسجّل 498 إصابة جديدة بكورونا و37 وفاة إضافية سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 278295. وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 206852، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 15935 بعد تسجيل 37 وفاة جديدة. الكلمات المفتاحية ، مصر تسجّل 498 إصابة جديدة بكورونا و37 وفاة إضافية ،

المصدر : الخليج 365

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