شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الأمن العام" يستعرض أبرز الجرائم التي أُلقى القبض على مرتكبيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

باشر الأمن العام عددًا من الجرائم حيث تمكن من القبض على مرتكبيها في عدد من المناطق خلال الفترة الماضية.

ونشر الأمن العام، عبر حسابه الرسمي على تويتر، مقطع فيديو أوضح فيه أبرز العمليات التي تم تنفيذها لضبط المخالفين والمتهمين.

وتمكن الأمن العام من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية بالرياض ارتكبا 79 جريمة احتيالية مالية في عِدة مناطق وتحويل الأموال التي تحصلوا عليها إلى خارج المملكة عبر حساب بنكي لمؤسسة تجارية تعود ملكيتها لمواطنة، وإيهام ضحاياهما بالاستثمار في أسواق التداول العالمية

وتم القبض على مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية بالرياض ارتكبا 48 جريمة تمثلت في تكسير زجاج المركبات وسرقة محتوياتها وبيعها عبر منافذ بيع المستعمل.

في حين تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بالطائف ظهر في فيديو متحدثًا أن الجهات الأمنية لا تستطيع الوصول إليه.

كما تم القبض على مواطن وثلاثة مقيمين من الجنسية الفلسطينية بجدة قاموا بالدخول عنوةً لأحد المنازل والاعتداء على مالكها بالضرب وتكبيله وسرقة ما بداخله من مقتنيات.