شكرا لمتابعة خبر عن «البريد السعودي» يوضح خطوات الاستعلام عن حالة الشحنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح البريد السعودي "سبل" خطوات الاستعلام عن حالة الشحنة عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني.
وكشف أن الخطوات عن طريق الموقع الإلكتروني تتمثل في:
- أدخل رقم التتبع في خانة "تتبع الشحنات" لاستعراض خط سير شحنتك.
وأشار إلى أن إذا تم الاستعلام عبر التطبيق الإلكتروني "سبل" تكون الخطوات كالتالي:
- اضغط على أيقونة "تتبع الشحنات" الظاهرة أسفل الشاشة.
- أدخل رقم التتبع في خانة "تتبع الشحنات" لاستعراض خط سير شحنتك.