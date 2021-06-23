شكرا لمتابعة خبر عن «البريد السعودي» يوضح خطوات الاستعلام عن حالة الشحنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح البريد السعودي "سبل" خطوات الاستعلام عن حالة الشحنة عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني.

وكشف أن الخطوات عن طريق الموقع الإلكتروني تتمثل في:

- زيارة الموقع الإلكتروني:

- أدخل رقم التتبع في خانة "تتبع الشحنات" لاستعراض خط سير شحنتك.

وأشار إلى أن إذا تم الاستعلام عبر التطبيق الإلكتروني "سبل" تكون الخطوات كالتالي:

- اضغط على أيقونة "تتبع الشحنات" الظاهرة أسفل الشاشة.

- أدخل رقم التتبع في خانة "تتبع الشحنات" لاستعراض خط سير شحنتك.