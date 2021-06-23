شكرا لمتابعة خبر عن حقوق الزائر حال تأخرت عليه إدارة الفندق بالدخول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت جمعية حماية المستهلك، حقوق الزائر في مرافق الإيواء السياحي، عند تأخر إدارة الفندق بالدخول في الوقت الرسمي.

وأشارت الجمعية إلى أنه حال تأخر دخول الزائر إلى الوحدة المحجوزة عن الساعة الرابعة مساء، فمن حقه أن يوفر له مرفق الإيواء السياحي وحدة بديلة في مرفق آخر مساو للمرفق المحجوز في فئته ودرجته وتصنيفه.

وأكدت أنه لا يتم تحميل الزائر أي مبلغ إضافي، مع خصم قيمة المدة التي قضاها خلال فترة الانتظار.