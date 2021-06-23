شكرا لمتابعة خبر عن سجن مواطن أخفى جنسيته الأصلية وادعى أنه كويتي لمدة 29 سنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خالد الظفيري (صدى):

حكمت محكمة التمييز في الكويت على مواطن سعودي بالسجن 10 سنوات وإلزامه برد 571 ألف دينار وتغريمه مليوناً و143 ألفاً مع عزله من الوظيفة والإبعاد.

وجاء الحكم بعد ثبوت أن المواطن السعودي أقدم بعد دخوله إلى الكويت على إخفاء جنسيته الحقيقة، وأدعى أنه "بدون"، واكتشفت الجهات الأمنية أنه تقدم للجهاز المركزي للمقيمين قبل 29 عاما بصورة غير قانونية مدعياً أنه من فئة «البدون» على خلاف الحقيقة، وتمكن من تسجيل نفسه بالجهاز باسم مختلف.

كما قام المواطن باستخرج جواز سفر كويتياً من الإدارة العامة للجنسية والجوازات بتلك الصفة، وحصل بالاسم المزور على وظيفة عسكري بوزارة الداخلية برتبة وكيل ضابط، وتحصل بناء على ذلك مرتبات قدرت بنحو 571792 دينارا، وذلك وفقا لصحيفة "الراي".

وشملت مخالفات المواطن قيامه بتسجيل كل من ابنيه بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، بمساعدة آخرين من جنسية سورية، كما إنشاء ملف إسكان له وصرف بدل إيجار غير مستحق له، كما تقدم المتهم بأوراق مزورة لبنك الائتمان الكويتي وحصل على القرض الاجتماعي، وعلى هذا صدر حكم ضده بالسجن وتغريمه مبلغ مالي، وعزله من منصبه بجانب الإبعاد من الكويت.