طقس شديد الحرارة على أجزاء من الشرقية ومكة والمدينة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف في الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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