شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. العبدالعالي يوضح سبب صرامة الإجراءات الاحترازية في المملكة عن أوروبا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجاب المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على سؤال أحد الأشخاص حول سبب صرامة الإجراءات الاحترازية مع فيروس كورونا في المملكة أكثر من الإجراءات المتبعة في أوروبا.

وقال العبدالعالي خلال برنامج "ياهلا": "أولا المملكة بالتقييمات العالمية من أوائل الدول وأفضلها في التعامل مع الجائحة، فلنا أن نرفع رؤوسنا بما تم ونفخر فيه".

وأضاف: "العالم مر بموجة واثنين وثلاثة، نحن نفدنا من تكرار الموجات، بسبب ما اتخذناه من قرارات".

وتابع: "بعض الدول شهدت ضغط وانهيارات للقطاعات الصحية خلال الجائحة، لذلك يجب أن لا نقارن أنفسنا إلا بتجارب ناجحة فقط".

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