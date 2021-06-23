شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل نظام المرافعات الشرعية.. وإنشاء وحدة للتخصصات الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م / 1"، وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، على النحو الوارد في القرار. كما وافق على إنشاء وحدة إدارية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باسم "وحدة التخصصات الاجتماعية".

واستعرض المجلس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الـوزراء، حفظه الله، خلال جلسته أمس، عبر الاتصال المرئي، الاستعدادات والترتيبات من الجهات ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام، لتنفيذ خططها الأمنية والتنظيمية والوقائية والخدمية وفق منظومة عمل متكاملة، توفر لضيوف الرحمن كل سبل الراحة، والمزيد من التيسير لأداء الشعيرة في أجواء روحانية، بأفضل مستوى من الخدمات والتسهيلات، وبإجراءات تكفل أمنهم وتحقق سلامتهم من مخاطر جائحة فيروس كورونا ـ بإذن الله ـ.

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

دعم مسيرة العمل العربي المشترك

اطلّع مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ حفظهما الله ـ، من رئيس جمهورية الفلبين رودريقو دوترتي، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي، وكذلك مجمل الاجتماعات واللقاءات التي جرت مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية؛ لتوسيع التعاون الثنائي إلى آفاق ومجالات أرحب، ودعم مسيرة العمل العربي المشترك، وتعزيز دور المملكة الريادي تجاه القضايا الدولية ومنها التحديات البيئية العالمية.

تعزيز العمل الخليجي في شتى المجالات

استعرض مجلس الوزراء نتائج مشاركة المملكة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، وما اشتمل عليه البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ "148" من مضامين أجملت الجهود المبذولة لتنفيذ قرارات قمة القادة التي عقدت في محافظة العُلا، ورؤية خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ، نحو تعزيز العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات، وكذلك تطورات القضايا السياسية على المستويين الإقليمي والدولي.

الالتزام بمواجهة تحديات التغير المناخي

وأوضح وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء، تطرق إلى ما أكدته المملكة والولايات المتحدة الأمريكية من التزامهما بمواجهة التحديات المتزايدة للتغير المناخي، والعمل على تعزيز تطبيق اتفاقية باريس، ودعم مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، والمشاركة الثنائية فيهما، بما في ذلك مجال الطاقة النظيفة، والزراعة المستدامة، واستخدام الأراضي، والتعاون لإنجاح قمة دول مجموعة العشرين بإيطاليا ومؤتمر الأطراف في غلاسكو.

الإشادة بمشروعات ولي العهد لمنسوبي الدفاع

أشار مجلس الوزراء إلى ما تشهده المملكة ـ بتوفيق الله ـ من تطور تنموي شامل وفقاً لخطط وبرامج "رؤية 2030"، مثمناً في هذا الصدد تدشين صاحب السمو الملكي ولي العهد، 8 مشروعات سكنيّة وطبيَّة لمنسوبي وزارة الدفاع في عدد من المناطق، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 4 مليارات ريال، وذلك ضمن سلسلة مشروعات نُفذت بأفضل المعايير والمواصفات، وأحدث التجهيزات الطبية والفنيَّة.

تجديد إدانة الانتهاكات الحوثية

جدد مجلس الوزراء، إدانته استمرار انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، القوانين الدولية والقواعد العرفية بإطلاق طائرات مفخخة دون طيار، تجاه الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، بطريقة متعمدة وممنهجة.

تعديل اتفاقية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

أقر مجلس الوزراء تعديل نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (70) وتاريخ 2 / 2 / 1436هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

تعاون بالنقل الجوي مع بلغاري

فوض مجلس الوزراء، وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بلغاريا في مجال خدمات النقل الجوي، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

إصدار ترخيص بنكين

وجه مجلس الوزراء وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك "إس تي سي" ـ تحت التأسيس ـ والبنك السعودي الرقمي ـ تحت التأسيس ـ وفقاً للمادة "الثالثة" من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 5 ) وتاريخ 22 / 2 / 1386هـ.

اعتماد حساب "أموال القاصرين"

اعتمد مجلس الوزراء الحسابين الختاميين للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لعامين ماليين سابقين.

4 تقارير سنوية

اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الداخلية، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، والنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، واتخذ ما يلزم حيالها.