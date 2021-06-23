شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 24 منشأة ورفع 4 عربات متنقلة ومصادرة 27 كرتون فواكه وخضار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رافقت ”الخليج 365”، الحملة الشاملة التي تنفذها بلدية وسط الدمام في يومها الثالث، ضمن جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق جميع المنشآت للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، والتي أسفرت عن زيارة ٢١٣ منشأة، وإغلاق ٢٤ منها لمخالفتها تطبيق التدابير الوقائية.

مخالفات متنوعة

وصادرت الحملة ٢٧ كرتونا من الفاكهة والخضار، بالإضافة إلى مصادرة ٤ عربات متنقلة لبيع الأطعمة، لوجود عدة مخالفات تمثلت في عدم إبراز تطبيق «توكلنا»، وعدم صحة مقياس الحرارة، وعدم ارتداء الكمامة، ووجود عمالة بالشقق أكثر من العدد المسموح به، ووجود تكدسات ببعض المنشآت، وعدم تخزين الأكل بالشكل الصحي وفقا للبروتوكول المعلن عنه من قبل البلدية أو وزارة الصحة.

6 فرق

وتشكلت الحملة من 6 فرق ميدانية بالاشتراك مع صحة الشرقية وشعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام، بهدف مراقبة جميع المنشآت والمحلات بدون أي استنثاء، كما شملت الحملة التفتيش على مساكن العمال والحرص على تطبيق الأنظمة فيه من حيث عدد العمالة في كل شقة وعدم وجود التكدس، وكانت الحملة من ضمن الحملات التي أعلنت عنها بلدية وسط الدمام والتي تستمر لمدة أسبوعين في المنطقة المركزية بوسط السوق «سيكو».

بيئة آمنة

وقال رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري، إن البلدية تحرص على تكثيف حملاتها الرقابية المشتركة مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص على الأسواق التجارية، والمطاعم ومراكز التموينات الغذائية التابعة لوسط الدمام؛ للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين، موضحا أن الحملات مستمرة وبشكل مكثف لإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة وللحد من تفشي فيروس كورونا، خصوصا وأن منطقة «سيكو» تشهد تكدسا كبيرا بشكل دائم.

تكاتف وتعاون

وأشار إلى أن الفرق الرقابية تصدر المخالفات الفورية بحق المخالفين دون استثناء، كما يتم مصادرة الأغذية والمنتجات المخالفة لضمان صحة المستفيدين، داعيا الجميع إلى التكاتف والتعاون بالإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد للبلاغات 940.